الأربعاء 30 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

رنا رئيس تحتفل بزفافها في هذا الموعد

رنا رئيس
رنا رئيس

تحتفل الفنانة الشابة رنا رئيس بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك يوم الإثنين المقبل، الموافق الخامس من شهر مايو، بأحد الفنادق الشهيرة بالجيزة.

ووجهت الدعوة لعدد من أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، مع التأكيد بأن الدعوة شخصية، خوفًا من تسلل البعض إلى قاعة الحفل وإحداث حالة من الهرج والمرج.

واحتفلت رنا رئيس منذ عدة أيام، بليلة الحنة داخل منزلها، وحضر الحفل عدد من صديقاتها من خارج الوسط الفني، كما عقدت قرانها في شهر رمضان الماضي، بعد أن انتهت من تصوير دورها في مسلسل “سيد الناس”.

 

وكانت قد كشفت الفنانة رنا رئيس، عن مواصفات فتى أحلامها في شريك حياتها، وقالت إنها ليست متعلقة بمواصفات محددة في شريك حياتها، لكنها تحب الرجل الذي يكون خفيف الظل ويمتلك حس فكاهة.

مسلسل سيد الناس

جدير بالذكر أن الفنانة رنا رئيس قد شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل “سيد الناس”، مع عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد زاهر وأحمد رزق وسلوى عثمان، ومن تأليف وإخراج محمد سامي

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