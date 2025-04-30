دوري المحترفين، السكة الحديد يتقدم على وي بثنائية في الشوط الأول

دوري المحترفين، يتاخر فريق وي أمام نظيره السكة الحديد بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يسمى بمسابقة دوري المحترفين.

نتائج مباريات اليوم في الجولة 33 من دوري المحترفين

أسوان ضد المنصورة 1-2

ديروط ضد راية 1-1

القناة ضد بروكسي 1-0

بلدية المحلة ضد لافيينا 0-0

بترول أسيوط ضد أبو قير للأسمدة 1-2

نتائج مباريات أمس في الجولة 33 من دوري المحترفين

الداخلية ضد الترسانة 1-2

سبورتنج ضد كهرباء الإسماعيلية 0-2

منتخب السويس ضد وادي دجلة 1–1

المقاولون العرب ضد طنطا 1-0



نتائج مباريات الجولة الـ 32 من دوري المحترفين

أسوان ضد بروكسي 1-1

لافيينا ضد بترول أسيوط 0-0

المنصورة ضد ديروط 0-0

ابوقير للأسمدة ضد وي 2-0

طنطا ضد بلدية المحلة 0-1

السكة الحديد 2-1 سبورتنج

راية 3-2 منتخب السويس

الترسانة 0-2 القناة

كهرباء الإسماعيلية 1-0 الداخلية

وادي دجلة 0-1 المقاولون

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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