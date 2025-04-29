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رياضة

تفاصيل أزمة مباراة طنطا والمقاولون في دوري المحترفين

المقاولون العرب،
المقاولون العرب، فيتو

دوري المحترفين، شهدت مباراة المقاولون العرب وطنطا أزمة أدت إلى تأخير انطلاق مباراة الفريقين المقرر لها اليوم في الجولة الـ 33 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يسمى بمسابقة دوري المحترفين.

وجاءت الأزمة عندما رفض مسؤولو المقاولون العرب دخول عدد من مشجعي نادي طنطا إلي ملعب المباراة لمؤازرة الفريق، ليرفض أبناء السيد البدوي انطلاق المباراة الا بعد خروج جماهير المقاولون المتواجد في الملعب، قبل ان يوافق فريق طنطا علي خوض المباراة بعد ان تاخر انطلاقها لقرابه ال 20 دقيقة. 

وانطلقت اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ 33 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يسمى بمسابقة دوري المحترفين بإقامة 4 مواجهات. 

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الجولة 33 من دوري المحترفين

الداخلية ضد الترسانة 4:30 عصرًا 

سبورتنج ضد كهرباء الإسماعيلية  4:30 عصرًا 

منتخب السويس ضد وادي دجلة  4:30 عصرًا  

المقاولون العرب ضد طنطا  4:30 عصرًا   


نتائج مباريات الجولة الـ 32 من دوري المحترفين

أسوان ضد بروكسي 1-1

لافيينا ضد بترول أسيوط 0-0

المنصورة ضد ديروط  0-0

ابوقير للأسمدة ضد وي  2-0

طنطا ضد بلدية المحلة  0-1 

السكة الحديد 2-1 سبورتنج

راية 3-2 منتخب السويس 

الترسانة 0-2 القناة 

كهرباء الاسماعيلية 1-0 الداخلية 

وادي دجلة 0-1 المقاولون

شروط ونظام دوري المحترفين 

 وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.


ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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