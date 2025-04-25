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رياضة

المقاولون يفوز على وادي دجلة بهدف عمرو بركات في دوري المحترفين

المقاولون ووادي دجلة
المقاولون ووادي دجلة

حقق فريق المقاولون العرب بقيادة محمد مكي فوزا غاليا أمام نظيره وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة  باستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الـ 32 لبطولة دوري المحترفين.

 

أحرز  عمرو بركات هدف المقاولون في الشوط الثاني للمباراة.


وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده للنقطة 64 بالمركز الثاني في مشواره نحو العودة للدوري الممتاز في الموسم الجديد..

تشكيل المقاولون أمام وادي دجلة 

وبدأ المقاولون مباراة وادي دجلة بتشكيل مكون من محمود ابوالسعود في حراسة المرمي ولؤي وائل وإبراهيم القاضي وعموري وجوزيف أوشايا ومحمد الكرته ومصطفي جمال وجواكيم أوجيرا ومحمد عنتر وعبدالرحمن سمانة وعمرو بركات .

وتواجد على دكة البدلاء: محمود الحضري وأمير عابد وحسن حسين  وأحمد فوزي وحسين البدري  ومصطفي صبحي  وحازم أبوسنة وعبدالرحمن أكمل وتشارلز باساي.

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