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رياضة

غرائب الكرة المصرية، لاعب واحد برقمين مختلفين في دوري المحترفين (فيديو)

مباراة طنطا وبلدية
مباراة طنطا وبلدية المحلة في دوري المحترفين

شهدت مباريات دوري المحترفين، واقعة غريبة بعد ظهور لاعب يحمل رقمين مختلفين، خلال مباراة طنطا وبلدية المحلة، التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف اليوم السبت، ضمن الجولة 32 من دوري المحترفين.

ورصدت قناة "أون تايم" ناقل المباراة اختلافًا في رقم أحد لاعبي طنطا، حيث يرتدي القميص رقم 77، فيما جاء “الشورت” برقم 28.

جدير بالذكر أن هذا الاختلاف يسبب ارتباكًا لدى الحكم إذا قرر إشهار بطاقة في وجه اللاعب، حيث يدون البطاقة بالنظر للاعب، وهو ما يمثل اختلافا بين القميص والشورت.

اختتمت اليوم السبت مباريات الجولة الـ 32، والتي أقيمت ضمن مسابقة دوري القسم الثاني أ والمعروفة بـ دوري المحترفين.

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

أسوان ضد بروكسي 1-1

لافيينا ضد بترول أسيوط 0-0

المنصورة ضد ديروط  0-0

ابوقير للأسمدة ضد وي  2-0

طنطا ضد بلدية المحلة  0-1 

 

نتائج مباريات امس في دوري المحترفين

السكة الحديد 2-1 سبورتنج

راية 3-2 منتخب السويس 

الترسانة 0-2 القناة 

كهرباء الاسماعيلية 1-0 الداخلية 

وادي دجلة 0-1 المقاولون

 

شروط ونظام دوري المحترفين 

 وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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