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رياضة

نتائج مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين

المقاولون،فيتو
المقاولون،فيتو

دوري المحترفين، أسدل الستار اليوم الجمعة علي مباريات اليوم في افتتاح الجولة الـ 32 من مسابقة دوري المحترفين.

 

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

السكة الحديد 2-1 سبورتنج

راية 3-2 منتخب السويس 

الترسانة 0-2 القناة 

كهرباء الاسماعيلية 1-0 الداخلية 

وادي دجلة 0-1 المقاولون

ويحتل وادي دجلة المركز الأول برصيد 67 نقطة ويليه المقاولون ثانيا برصيد 64 نقطة ويليه أبوقير للأسمدة وكهرباء الاسماعيلية ولكل منهما 58 نقطة.

 

شروط ونظام دوري المحترفين 


وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.


ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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