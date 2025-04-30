الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إجلاء 200 شخص بعد العثور على قنبلة غير منفجرة فى التشيك

الشرطة التشيكية،
الشرطة التشيكية، فيتو

أجلت الشرطة التشيكية نحو 200 شخص من منازلهم عقب العثور على قنبلة غير منفجرة في بلدة "أولدريشوف" بمنطقة "أوبافا".

العثور على القنبلة خلال أعمال حفر

وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على القنبلة خلال أعمال حفر حيث تمكن فريق إبطال مفعول القنابل من تفكيكها.

جدير بالذكر أنه فى مطلع الشهر الجارى خرجت عربتان من قطار ريجيو جيت السريع عن مسارهما، في محطة أوسترافا للقطارات في التشيك، دون ورود أنباء فورية عن وقوع إصابات جراء الحادث.

خرجت عربتان من قطار عن مسارهما فى التشيك

وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن الحادث وقع في حوالي الساعة السابعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي للتشيك عندما كان القطار متجها من "نافسي" في منطقة "فريدك-ميستك" إلى العاصمة "براغ" عبر مدينة "أولوموك"، مشيرا إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا بالتعاون مع الشرطة من إخلاء 61 شخصا من القطار.

حجم الخسائر الناجمة عن الحادث 

وأضاف الراديو أنه تم تقدير حجم الخسائر الناجمة عن الحادث بنحو أربعة ملايين كرونة تشيكية، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل تحديد أسباب وقوع الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشرطة التشيكية قنبلة غير منفجرة غير منفجرة إبطال مفعول القنابل

مواد متعلقة

خروج عربتي قطار عن مسارهما وإخلاء 61 شخصا فى التشيك

رئيس التشيك يدعو لتشكيل تحالف دولي لدعم أوكرانيا

حيوان القندس يوفر على حكومة التشيك 1.2 مليون دولار

التشيك تسمح لـ60 مواطنًا بالانضمام إلى الجيش الأوكراني.. اعرف القصة

ads

الأكثر قراءة

المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين يسلم نفسه لحرس محكمة جنايات دمنهور

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

وصول فريق مرتضى منصور وتشديدات أمنية استعدادا لمحاكمة المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

العاصفة الترابية في طريقها للقاهرة وشمال الصعيد (صورة)

قبل العاصفة الترابية، الاستقرار يسيطر على طقس القاهرة الكبرى (فيديو وصور)

الروماني يتفوق على البرقي، أسعار الأضاحي من العجول والخرفان والماعز استعدادًا للعيد

تصل لحد العاصفة الترابية، تحذير من الرياح وسرعتها على هذه المناطق اليوم

أخبار مصر: عاصفة خطرة تضرب محافظات مصر، زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس، زيزو يفاجئ الزمالك، حرب وشيكة بين الهند وباكستان

خدمات

المزيد

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 2025/4/29

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بالتزامن مع المنخفض الخماسيني.. خريطة الأمطار الرعدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم دفع الزكاة لجمعية تتولى رعاية مرضى الـ"ألزهايمر"؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح صفات المؤمنين الصادقين

المزيد
الجريدة الرسمية