16 شهيدًا فلسطينيًّا في قصف الاحتلال لغزة منذ فجر اليوم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد الشهداء إلى 16 في القصف والغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم، مشيرًا إلى أن 12 منهم استشهدوا وسط القطاع.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على تفجير عدد من المباني السكنية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، ضمن عدوانها المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجَّر عددًا من المنازل في مناطق متفرقة برفح الفلسطينية، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية، وترك عشرات العائلات بلا مأوى وسط ظروف إنسانية متدهورة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب القطاع، رغم التحذيرات الدولية من تداعياتها الإنسانية الخطيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.