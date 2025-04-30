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خارج الحدود

16 شهيدًا فلسطينيًّا في قصف الاحتلال لغزة منذ فجر اليوم

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد الشهداء إلى 16 في القصف والغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم، مشيرًا إلى أن 12 منهم استشهدوا وسط القطاع.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على تفجير عدد من المباني السكنية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، ضمن عدوانها المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجَّر عددًا من المنازل في مناطق متفرقة برفح الفلسطينية، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية، وترك عشرات العائلات بلا مأوى وسط ظروف إنسانية متدهورة.

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ويأتي هذا التصعيد في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب القطاع، رغم التحذيرات الدولية من تداعياتها الإنسانية الخطيرة.

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غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي رفح جيش الاحتلال

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