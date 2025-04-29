3 قتلى وعدد من الجرحى جراء إطلاق نار وسط مدينة أوبسالا في السويد

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح، في حادث إطلاق نار وقع وسط مدينة أوبسالا.

إطلاق نار وسط مدينة أوبسالا في السويد

وذكرت السلطات فى السويد، أن قوات الأمن انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، وطوقت المكان وبدأت التحقيقات لتحديد ملابسات الهجوم وهوية المنفذ أو المنفذين.

وأكدت الشرطة السودية، أن الوضع تحت السيطرة، فيما نقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج، دون الكشف عن عددهم أو مدى خطورة الإصابات حتى الآن.

وفى التفاصيل الأولية، أصيب عدد من الأشخاص في إطلاق نار وقع بمدينة أوبسالا شرقي السويد، عشية احتفالات عيد الربيع والبورجيس، وهرعت الشرطة لتطويق المنطقة وباشرت التحقيق دون الإعلان عن هويات المصابين أو ملابسات الحادثة بشكل رسمي.

الشرطة السويدية قالت، أنها عثرت على عدة أشخاص مصابين بجروح تشير إلى تعرضهم لإطلاق نار في مدينة أوبسالا شرقي البلاد، بعد سماع دوي أصوات رصاص عالية في المنطقة.

بيان الشرطة السويدية حول واقعة إطلاق النار

وأوضحت الشرطة السويدية، في بيان لها، أنها تلقت عددًا من المكالمات من مواطنين أبلغوا عن سماع أصوات تشبه إطلاق النار.

وذكرت الشرطة فى السويد، أن فرق الطوارئ طوقت منطقة واسعة في المدينة، وأن التحقيق لايزال جاريًا لتحديد ملابسات الحادث.

ولم تكشف السلطات عن عدد المصابين أو طبيعة حالة الإصابات، مشيرة إلى أن إجراءات متعددة تُنفذ في موقع الحادث لجمع الأدلة والتوصل إلى معلومات دقيقة حول الواقعة.

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