سلامة: سأعمل على وضع لائحة جديدة للقيد، وهذا موقفي من ضم صحفيي المواقع الإلكترونية

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة،المرشح على منصب نقيب الصحفيين،إنه سيعمل على إعداد لائحة قيد جديدة، للالتحاق بنقابة الصحفيين، مشيرا إلى أنه حال فوزه بمقعد النقيب سيشكل على الفور لجنة من أساتذة وشيوخ المهنة لصياغة اللائحة بما يتوافق مع التطورات الجديدة في بلاط صاحبة الجلالة.

وحول موقفه من انضمام صحفيي المواقع الإلكترونية إلى النقابة، قال سلامة إنه ليس ضد انضمام أحد للنقابة، لكن الأمر يحتاج إلى تنظيم خصوصا أن هناك عددا كبيرا جدا من المواقع بعضها حقق نجاحا وأثبت تواجده والبعض الآخر ما زال يحاول.

وقال سلامة خلال زيارته لموقع وجريدة فيتو أنه بدأ بالفعل تنفيذ ما وعد به فى برنامجه الانتخابي، مشيرا الى أنه نجح فى الحصول على 20 ألف فدان أراضي بغرب غرب المنيا، سيتم منحها للصحفيين بواقع 10 فدادين بحد أقصى، بالاضافة إلى تخصيص 1500 شقة وأكثر من 300 قطعة أرض من وزارة الاسكان.

وأوضح أنه سيعمل خلال الأيام القادمة على تنفيذ ما تبقى من برنامجه الانتخابي الذي طرحه على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وأعرب سلامة عن حزنه لما تشهده المعركة الانتخابية من تلاسن واساءات، مشيرا إلى أن المنافسة ينبغي أن تبقى في إطارها الصحيح، وأن من يستطيع الحصول على خدمة للزملاء الصحفيين فأهلا وسهلا به.

وتساءل سلامة ما الذي يجعل الانتخابات تتحول إلى معارك وخناقات وسباب وإساءة الى رموز صحفية لها اسمها ومكانتها، مؤكد أن دعم مرشح ما فى الانتخابات ليس سبة وكل صحفى من حقه أن يختار المرشح الذي يفضله، دون أن ينتقص ذلك شيئا من منافسيه.

وأعلن سلامة، أنه سيعلن بـ “طريقة ما” عن حجم الزيادة التي حصل عليها فى بدل التدريب والتكنولوجيا، دون الإفصاح عن الطريقة أو موعد الإعلان.





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