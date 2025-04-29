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بدء تنفيذ قرار منع الدخول أو البقاء بمكة لحاملي التأشيرات غير المخصصة للحج

الحرم المكى، فيتو
الحرم المكى، فيتو

دخل، اليوم الثلاثاء، قرار منع الدخول أو البقاء في مكة المكرمة لحاملي جميع أنواع التأشيرات؛ باستثناء تأشيرة الحج، حيز التنفيذ في إطار الجهود التنظيمية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحج وضمان سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

مصير حاملي التأشيرات السياحية والتجارية في مكة المكرمة

ويشمل القرار منع حاملي التأشيرات السياحية والتجارية وغيرها من التأشيرات الأخرى من البقاء في مكة المكرمة اعتبارًا من الفترة الحالية، مع الاستثناء الوحيد لحاملي تأشيرات الحج الذين يتوافدون لأداء المناسك.

تعزيز انسيابية الحركة في المدينة المقدسة

وأكدَت الجهات المختصة أن هذا القرار يأتي لتعزيز انسيابية الحركة في المدينة المقدسة، وضمان راحة وسلامة الحجاج مع تهيئة الظروف التي تمكنهم من أداء مناسكهم بسهولة ويُسر؛ مشددة على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات والإجراءات المحددة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القرار.

وأهابت الجهات المعنية بحاملي التأشيرات، مراعاة هذا التنظيم خلال موسم الحج، والتعاون مع الجهات المختصة في تطبيق هذا القرار بما يضمن سير موسم الحج بسلاسة وانسيابية.

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