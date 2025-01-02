السعودية تضع ضوابط جديدة على تأشيرات العمرة

أدخلت وزارة الحج والعمرة السعودية عددا من التعديلات على ضوابط تأشيرة العمرة، للتسهيل على الزائرين في ظل الإقبال الكثيف على أداء مناسك العمرة هذه الفترة حيث تم تقديم موعد العمرة؛ ويمكن لجميع الراغبين في أدائها أن يصلوا إلى الأراضي السعودية قبل الموعد المحدد لها كل عام بحوالي 15 يوما، لا تزيد مدة التأشيرة على 90 يومًا، وعدم السماح بمد مدة تأشيرة العمرة، وفقًا لموقع "خدمات السعودية".

لا يجوز للمعتمر العمل في أي مؤسسة تحت أي مسمى

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أنه لا يجوز للمعتمر التنقل في المملكة العربية السعودية إلا في حدود التأشيرة الخاصة به، كما لا يجوز له العمل في أي مؤسسة تحت أي مسمى.

وتفرض غرامة على المخالف لهذه الأحكام قيمتها 500 ريال عن كل مخالفة.

توفير إتاحة المواني الجوية والبرية وتوفير وسائل نقل حديثة ومكيفة

ومن جهة ثانية، أوضحت وزارة الحج والعمرة حزمة من الخدمات للمعتمرين من بينها توفير إتاحة المواني الجوية والبرية وتوفير وسائل نقل حديثة ومكيفة عند انتقالهم من مكة إلى المدينة المنورة، وتسهيل خطوات إصدار تأشيرة العمرة، وتوفير الخدمات الصحية والأمنية لجميع الوافدين، وتدريب الكوادر العاملة على أعلى مستوى من الخدمة.

750 ألف معتمر في الشهر

يذكر أن عدد المعتمرين يبلغ 750 ألفًا في الشهر، وهو الرقم كان أعلى من المتوقع ويستمر موسم العمرة خلال الأشهر رجب، شعبان ورمضان على أن يكو الـ15 من ذو القعدة آخر موعد لتأدية مناسك العمرة، لأن بعد ذلك يتم الاستعداد لموسم الحج.

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