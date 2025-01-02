الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السعودية تضع ضوابط جديدة على تأشيرات العمرة

أداء العمرة، فيتو
أداء العمرة، فيتو

أدخلت وزارة الحج والعمرة السعودية عددا من التعديلات على ضوابط  تأشيرة العمرة، للتسهيل على الزائرين في ظل الإقبال الكثيف على أداء مناسك العمرة هذه الفترة حيث تم تقديم موعد العمرة؛ ويمكن لجميع الراغبين في أدائها أن يصلوا إلى الأراضي السعودية قبل الموعد المحدد لها كل عام بحوالي 15 يوما، لا تزيد مدة التأشيرة على 90 يومًا، وعدم السماح بمد مدة تأشيرة العمرة، وفقًا لموقع "خدمات السعودية".

لا يجوز للمعتمر العمل في أي مؤسسة تحت أي مسمى

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أنه لا يجوز للمعتمر التنقل في المملكة العربية السعودية إلا في حدود التأشيرة الخاصة به، كما لا يجوز له العمل في أي مؤسسة تحت أي مسمى.

وتفرض غرامة على المخالف لهذه الأحكام قيمتها 500 ريال عن كل مخالفة.

توفير إتاحة المواني الجوية والبرية وتوفير وسائل نقل حديثة ومكيفة 

ومن جهة ثانية، أوضحت وزارة الحج والعمرة حزمة من الخدمات للمعتمرين من بينها توفير إتاحة المواني الجوية والبرية وتوفير وسائل نقل حديثة ومكيفة عند انتقالهم من مكة إلى المدينة المنورة، وتسهيل خطوات إصدار تأشيرة العمرة، وتوفير الخدمات الصحية والأمنية لجميع الوافدين، وتدريب الكوادر العاملة على أعلى مستوى من الخدمة.

750 ألف معتمر في الشهر

يذكر أن عدد المعتمرين يبلغ  750 ألفًا في الشهر، وهو الرقم كان أعلى من المتوقع ويستمر موسم العمرة خلال الأشهر رجب، شعبان ورمضان على أن يكو الـ15 من ذو القعدة آخر موعد لتأدية مناسك العمرة، لأن بعد ذلك يتم الاستعداد لموسم الحج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السعودية مناسك العمرة الاراضي السعودية وزارة الحج والعمرة السعودية تأشيرة العمرة

مواد متعلقة

عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص في القانون المصري

شروط ومستندات قرض العمرة والحج في بنك مصر

خبير يكشف أسباب ارتفاع أسعار العمرة
ads

الأكثر قراءة

السعودية تضع ضوابط جديدة على تأشيرات العمرة

الصور الحديثة تكشف ألاعيبها، إثيوبيا توقف تشغيل توربينات سد النهضة عمدًا

سجن وغرامة وترحيل، قرارات سعودية عاجلة بحق 20 ألف مواطن ومقيم

وفاة مدرب عمال المنصورة أثناء مباراة طلخا بالقسم الرابع

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم

تنظيم الاتصالات: رصدنا تشغيل 1.2 مليون هاتف قبل تطبيق ضريبة المحمول

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بتعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

منوعات

المزيد

شابة سورية تطعن طبيبا تركيًّا لسبب غريب

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

دراسة تكشف تأثير المخدرات والنيكوتين على أدمغة المراهقين

السلفادور تختتم 2024 بأدنى معدل جرائم قتل في تاريخها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفراخ اليوم الخميس 2 يناير 2025 (آخر تحديث)

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 2-1-2025 في السوق

أحدث أسعار الفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

شروط القبول بمعاهد معاوني الأمن الدفعة الـ 11 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية: خطى رسول الله ومنهجه سبيل مهم لتحقيق الإنسانية الكاملة

تفسير رؤية المطلقة في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشاكل

أدعية مختارة في ليلة أول جمعة من شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية