ناصر ترك يكشف مفاجأة بشأن وقف تأشيرات العمرة وغرامة المخالفين

تأشيرات العمرة وموسم الحج، قال ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمر، إن تأشيرة العمرة تم وقفها منذ 29 رمضان الماضي.



صلاحية الدخول للسعودية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الاعلامية غزة مصطفى بقناة “الحياة”: وفقا للتعليمات الجديدة صلاحية الدخول للملكة العربية السعودية تنتهي اليوم 13 إبريل، ومن دخل يجب عليه المغادرة قبل نهاية الشهر الجاري لإنه منذ بداية شهر ذو القعدة لن يتواجد أحد في المملكة إلا الحاصلين على تأشيرة الحج.





عقوبة المخالفين للتأشيرة قبل موسم الحج

ولفت: هناك حملات تفتيشية ستبدأ في المملكة العربية السعودية في مكة والمدينة بدءًا من 1 ذو القعدة والمخالف سيتم ترحيله ومنع من الدخول لمدة 5 سنوات وغرامات تصل الي 100 ألف ريال سعودي



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