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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم، إحالة البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة،القبض على عاطل بتهمة التحرش بفتاة في البساتين، القضاء على بؤرة إجرامية بأسوان

أخبار الحوادث اليوم
أخبار الحوادث اليوم

 

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لسيدة تتضرر من تعدي طليقها وأقاربه بالإسكندرية

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في واقعة اعتداء على سيدة وأنجالها بمحافظة الإسكندرية.

حاولت منعه من معاكستها، القبض على عاطل تحرش بفتاة وتعدى عليها في البساتين

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على عاطل تحرش لقيامه بالتحرش بفتاة وتعدى عليها بمنطقة البساتين.

مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمقيمين فى السعودية والكويت

أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، عدة مأموريات من القطاع إلى المملكة العربية السعودية بمدينتى " الرياض، جدة"  والكويت  لإستخراج بطاقات الرقم القومي لأبناء الجالية المصرية المقيمين تلبيةً لطلباتهم المقدمة إعتبارًا من يوم 29-4-2025 ولمدة 10 أيام.

مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة وضبط ثالث بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسوان

لقي اثنان  من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعهما وضبط ثالث عقب تبادل إطلاق النيران مع  قوات الشرطة بمحافظة أسوان.

القبض على شاب متهم بقتل سيدة فى قنا بسبب خلافات مع زوجها

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل سيدة بطلقات نارية، بسبب خلافات مع زوجها داخل قرية العطيات، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تأجيل محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم ولواء الثورة

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة المتهمين بقضية  طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهمًا، والمتهمين فيها بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب الي جلسة 22 يونيو المقبل.

رصاصة الغدر تنهي حياة حداد على يد عاطل في مشاجرة بحلوان

شهدت مدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها حداد على يد عاطل أطلق عليه النار خلال مشاجرة دامية نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

إحالة البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة

أمرت نيابة المطرية بإحالة البلوجر سوزي الأردنية - مخلي سبيلها - للمحاكمة الجنائية لاتهامها بنشر أخبار كاذبة تتعلق بجريمة سرقة تبيّن لاحقًا أنها وهمية. 

حصيلة تجارة الكيف، سقوط عصابة غسيل أموال في القاهرة بـ 220 مليون جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 3 أشخاص بمحافظة القاهرة، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.



 

 

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