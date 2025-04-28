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حوادث

مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمقيمين فى السعودية والكويت

الداخلية تنظم مأموريات
الداخلية تنظم مأموريات لـ استخراج بطاقات الرقم القومى

أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، عدة مأموريات من القطاع إلى المملكة العربية السعودية بمدينتى " الرياض، جدة"  والكويت  لإستخراج بطاقات الرقم القومي لأبناء الجالية المصرية المقيمين تلبيةً لطلباتهم المقدمة إعتبارًا من يوم 29-4-2025 ولمدة 10 أيام.

الداخلية تنظم مأموريات لـ استخراج بطاقات الرقم القومى للمقيمين فى السعودية والكويت 

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 وقالت وزارة الداخلية، إن ذلك يأتي فى إطار حرص وزارة الداخلية على التيسير على المواطنين المقيمين خارج البلاد فى تقديم الخدمات الجماهيرية لهم.

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