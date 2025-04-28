الداخلية تكشف ملابسات فيديو لسيدة تتضرر من تعدي طليقها وأقاربه بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في واقعة اعتداء على سيدة وأنجالها بمحافظة الإسكندرية.

فيديو لسيدة تتضرر من تعدي طليقها وأقاربه بالإسكندرية

كانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يتضمن تضرر إحدى السيدات من طليقها وأشقائه وأنجالهم، بدعوى تعديهم عليها وعلى أبنائها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 من الشهر الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من سيدة، ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، تتهم فيه طليقها وعددًا من أقاربه بالاعتداء عليها وعلى أبنائها، ومضايقتهم بسبب خلافات أسرية قائمة بينهم.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من تحديد وضبط المتورطين في الواقعة وعددهم 9 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة القسم. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلافات الأسرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

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