حصيلة تجارة الكيف، سقوط عصابة غسيل أموال في القاهرة بـ 220 مليون جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 3 أشخاص بمحافظة القاهرة، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.

غسل 220 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

وكشفت التحريات أن المتهمين الثلاثة، والذين يمتلك اثنان منهم سجلات معلومات جنائية، أقدموا على غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع الشرعية عليها.

قيمة الممتلكات المضبوطة

وقدرت القيمة الإجمالية للممتلكات الناتجة عن عمليات الغسل بنحو 220 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

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