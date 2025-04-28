حاولت منعه من معاكستها، القبض على عاطل تحرش بفتاة وتعدى عليها في البساتين

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على عاطل تحرش لقيامه بالتحرش بفتاة وتعدى عليها بمنطقة البساتين.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عامل- مقيم بمحافظة القاهرة، بشأن تضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على شقيقته (من ذوى الاحتياجات الخاصة "مصابة بكدمات متفرقة بالجسم")، ومحاولة التحرش بها وإحداث إصابتها المنوه عنها.



حاولت منعه من معاكستها.. القبض على عاطل تحرش بفتاة وتعدى عليها فى البساتين

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.