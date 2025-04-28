الإثنين 28 أبريل 2025
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حوادث

إحالة البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة

البلوجر سوزي الاردنية
البلوجر سوزي الاردنية

أمرت نيابة المطرية بإحالة البلوجر سوزي الأردنية - مخلي سبيلها - للمحاكمة الجنائية لاتهامها بنشر أخبار كاذبة تتعلق بجريمة سرقة تبيّن لاحقًا أنها وهمية. 

القبض على سوزي الأردنية

وكانت قوات الأمن بالقاهرة ألقت القبض على سوزي الأردنية بتهمة نشر أخبار كاذبة متعلقة بسرقة وهمية تعرضت لها شقيقتها من ذوي الاحتياجات.

وكانت الأجهزة رصدت قيام سوزي الأردنية بنشر مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه أن شقيقتها، من ذوي الاحتياجات الخاصة، تعرضت لسرقة هاتفها المحمول.

وبالفحص تبين أن المتهمة صديقة المجني عليها، وأن سوزي الأردنية اختلقت واقعة السرقة لزيادة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت معلومات مغلوطة تهدد السلم العام وتثير البلبلة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المطرية البلوجر سوزي الأردنية أخبار كاذبة سوزي الأردنية

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