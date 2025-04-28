القبض على شاب متهم بقتل سيدة فى قنا بسبب خلافات مع زوجها

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل سيدة بطلقات نارية، بسبب خلافات مع زوجها داخل قرية العطيات، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، بالقبض على شاب متهم في جريمة قتل سيدة داخل قرية العطيات التابعة لدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص ضبط ي.س، يبلغ من العمر 35 عامًا، متهم في قضية قتل سيدة اقتحم عليهم المنزل بسبب خلافاته مع زوج المجني عليها فأصابها بطلقات نارية أودت بحياتها في قرية العطيات مركز دشنا.

تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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