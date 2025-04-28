الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على شاب متهم بقتل سيدة فى قنا بسبب خلافات مع زوجها

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل سيدة بطلقات نارية، بسبب خلافات مع زوجها داخل قرية العطيات، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، بالقبض على شاب متهم في جريمة قتل سيدة داخل قرية العطيات التابعة لدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص ضبط ي.س، يبلغ من العمر 35 عامًا، متهم في قضية قتل سيدة اقتحم عليهم المنزل بسبب خلافاته مع زوج المجني عليها فأصابها بطلقات نارية أودت بحياتها في قرية العطيات مركز دشنا.

تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قنا محافظة قنا مديرية أمن قنا مركز دشنا مركز شرطة دشنا

مواد متعلقة

مصرع طالب في قنا إثر انقلاب موتسيكل

حبس سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة بإلقاء رضيعتها داخل صندوق قمامة في قنا

إصابة شخصين بالتسمم إثر تناولهم "صبغة" في قنا

بسبب الثأر، المشدد 10 سنوات لشاب بتهمة قتل مزارع في قنا
ads

الأكثر قراءة

وفاة جينا سلطان الغامضة تصيب النشطاء بالصدمة، والحزن يخيم على الوسط الفني

أول تعليق من التعليم على واقعة «مدرسة البحيرة»

الأهلي يؤجل تكريم كولر لحين إنهاء أزمة الشرط الجزائي

وزير الصحة: زيادة في نسب الإصابة بالسرطان بين الأطفال

سكب الخمر على رأس محمد صلاح تثير غضب الجماهير، والنشطاء: فخر العرب متساهل (فيديو)

صورة وتعليق مبكي، كيف نعى كهربا المشجع الأهلاوي أمح الدولي؟

هبات الرياح تصل لـ 90 كم في الساعة، الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني

تفاصيل المباحثات المصرية السودانية بقصر الاتحادية (صور)

خدمات

المزيد

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة في السوق اليوم الإثنين

طن القصدير يسجل 37 ألف دولار بالبورصات العالمية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الإثنين 28-4-2025

المزيد

انفوجراف

في موسم حصاده.. ما تريد معرفته عن أحكام زكاة القمح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: المُلك تكليف وعلى الملوك أن يتقوا الله في رعيتهم

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم جمع الحصيات من مزدلفة لرمي الجمرات

فضائله وأنواعه وصيغه، كل ما تريد معرفته عن التسبيح في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية