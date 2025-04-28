لقي اثنان من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعهما وضبط ثالث عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة أسوان.

مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة وضبط ثالث بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسوان



كشف بؤرة إجرامية

كشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن قيام بؤرة إجرامية خطيرة مكونة من ثلاثة عناصر شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة بهدف الاتجار بها داخل البلاد.

مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة وضبط ثالث

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد مأمورية مكبرة بمشاركة قطاع الأمن المركزي، لاستهداف أفراد البؤرة الإجرامية بنطاق محافظة أسوان.

وخلال تنفيذ المأمورية، بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما دفع القوات للتعامل معهم على الفور.

وأسفر التعامل المسلح عن مصرع اثنين من العناصر الإجرامية وضبط الثالث، وبتفتيش مكان الواقعة، تم ضبط: 85 كيلوجرام من المواد المخدرة المتنوعة (هيدرو، آيس، حشيش)، 3 بنادق آلية بحوزة العناصر الإجرامية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 16 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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