34 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 34 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، في بيان صادر عنها الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52 ألفا و243 شهيدا و117 ألفا و639 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن فجر اليوم سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات ودمار في المنازل والممتلكات.

عشرات الشهداء والجرحى بغارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي

واستهدفت غارة جوية حي المنارة جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما تعرضت مناطق أخرى في رفح والتفاح والزيتون لقصف عنيف.

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