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خارج الحدود

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن فجر اليوم سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد  وإصابة العشرات ودمار في المنازل والممتلكات.

عشرات الشهداء والجرحى بغارات جوية وقصف مدفعي إسرائيليي



 استهدفت غارة جوية حي المنارة جنوب مدينة خان يونس جنوبي يالقطاع، فيما تعرضت مناطق أخرى في رفح والتفاح والزيتون لقصف عنيف.

وسمع دوي انفجارات ناجمة عن عمليات نسف نفذتها القوات الإسرائيلية شمال غربي رفح.

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جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة آخرين في معارك غزة


كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية شقة سكنية في مخيم البريج وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل 3 مواطنين وإصابة آخرين.

واستمر القصف المدفعي الإسرائيلي على أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح شرق مدينة غزة، حيث تم استهداف مجموعة من المواطنين في شارع السكة بحي الزيتون، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة عدد آخر.

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جيش الاحتلال غزة خان يونس

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