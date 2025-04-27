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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52243 شهيدا

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة بغزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52 ألفا و243 شهيدا و117 ألفا و639 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن فجر اليوم سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد  وإصابة العشرات ودمار في المنازل والممتلكات.

عشرات الشهداء والجرحى بغارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي

واستهدفت غارة جوية حي المنارة جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما تعرضت مناطق أخرى في رفح والتفاح والزيتون لقصف عنيف.

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استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة

وسمع دوي انفجارات ناجمة عن عمليات نسف نفذتها القوات الإسرائيلية شمال غربي رفح.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية شقة سكنية في مخيم البريج وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل 3 مواطنين وإصابة آخرين.

واستمر القصف المدفعي الإسرائيلي على أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح شرق مدينة غزة، حيث تم استهداف مجموعة من المواطنين في شارع السكة بحي الزيتون، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة عدد آخر.

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غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي جيش الاحتلال

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