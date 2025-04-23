الأربعاء 23 أبريل 2025
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السيطرة على حريق منزل دون خسائر في الأرواح ببني سويف

حريق ـ أرشيفية، فيتو
حريق ـ أرشيفية، فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية ببني سويف بمعاونة الأهالي على حريق نشب داخل منزل بقرية البديني التابعة لمجلس قروي العواونة بمركز إهناسيا، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وكانت غرفة العمليات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، برئاسة العميد أحمد علاء الدين، قد تلقت بلاغًا عاجلًا من مجلس قروي العواونة يفيد بنشوب حريق في منزل المواطن "ش. أ. ع"، حيث هرعت على الفور سيارة الإطفاء التابعة لوحدة مطافي العواونة إلى موقع الحادث، وتم دعمها بسيارة إضافية من وحدة مطافي إهناسيا، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

 

وأفادت مصادر مسئولة بأن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، كما لم يُلحِق أضرارًا مادية بالمنزل بفضل سرعة تدخل قوات الإطفاء. وفي إطار الإجراءات المتبعة في مثل هذه الوقائع، من المنتظر أن تُخطر النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتأكد من ملابسات الحريق وتحديد أسبابه، خاصة في حال الاشتباه في وجود شبهة جنائية أو إهمال.

وقال أحمد علاء، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، إن هذه الاستجابة السريعة تُعد نموذجًا للتنسيق الفعّال بين وحدات الإطفاء المحلية والمركزية، مما أسهم في احتواء الأزمة دون تفاقمها.
 

 

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