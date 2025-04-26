أخبار الحوادث اليوم: انهيار ستاند إنارة خلال حفل بقصر البارون.. حكم قضائي ضد إعلامي شهير بتهمة سب ياسمين عز.. وملابسات استغاثة شخص بشأن تعرض زوجته للاعتداء داخل فيلا بالجيزة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كارثة في قصر البارون، انهيار ستاند إنارة يصيب 8 أشخاص خلال حفل خاص

شهد قصر البارون بمصر الجديدة حادث مأساوي خلال حفل خاص، حيث انهار "ستاند" إنارة على الحضور، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الخسائر بالملايين، التحفظ على صاحب مصنع الورق المحترق في أكتوبر ومسئول المخزن

أمرت نيابة أكتوبر بالتحفظ على صاحب مصنع الورق الذي نشب فيه حريق بأكتوبر، وكذلك مسؤول المخزن لحين ورود تقرير المعمل الجنائي، موجهة لهم اتهامات بالإهمال وعدم الالتزام باشتراطات الأمن الصناعي.

الأمن يكشف ملابسات استغاثة شخص بشأن تعرض زوجته للاعتداء داخل فيلا بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استغاثة أحد الأشخاص، مدعيًا تعرض زوجته للاعتداء عنوة داخل إحدى الفيلات بالجيزة أمام أطفالها، ورفض الأجهزة الأمنية تحرير محضر بالواقعة وإساءة معاملتهما.

الإدارية العليا: المحكمة ملزمة بتنفيذ القانون الجديد إذا تم تغييره قبل الفصل في الجريمة

أسست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا بأنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أنه إذا وقعت الجريمة التأديبية في ظل قانون يحدد عقوبات معينة ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة، وقبل الفصل فيها فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب.

لمضي المدة.. وقف دعوى هاني شاكر ضد ناقد فني

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، بوقف سير الدعوى الجنائية المقامة من المطرب هاني شاكر ضد ناقد فني لمضي المدة، وذلك للإساءة إلى الفنان وتعمده الإزعاج، وسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

خالد علي: إخلاء سبيل أحمد دومة بكفالة في إذاعة أخبار كاذبة

قال المحامي خالد علي إن نيابة أمن الدولة قررت إخلاء سبيل أحمد دومة بكفالة ١٠ آلاف جنيه، بعد الاستماع لأقواله اليوم فى تحقيقات القضية ٢٥٦٣ لسنة ٢٠٢٥ حصر أمن دولة بتهم إذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها.

حكم قضائي ضد إعلامي شهير بتهمة سب ياسمين عز

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، بحبس الإعلامي اللبناني نيشان أرتين، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز شهر، وغرامة 50 ألف جنيه.

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