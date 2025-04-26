السبت 26 أبريل 2025
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حوادث

كارثة في قصر البارون، انهيار ستاند إنارة يصيب 8 أشخاص خلال حفل خاص

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

شهد قصر البارون بمصر الجديدة حادث مأساوي خلال حفل خاص، حيث انهار "ستاند" إنارة على الحضور، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

سقوط ستاند إنارة على جمهور الحفل داخل قصر البارون

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بسقوط ستاند إنارة على جمهور الحفل داخل قصر البارون، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.



وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص من الحاضرين بجروح متفاوتة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

 

وتجري الأجهزة المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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