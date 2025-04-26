الخسائر بالملايين، التحفظ على صاحب مصنع الورق المحترق في أكتوبر ومسئول المخزن

أمرت نيابة أكتوبر بالتحفظ علي صاحب مصنع الورق الذي نشب فيه حريق باكتوبر، وكذلك مسؤول المخزن لحين ورود تقرير المعمل الجنائي، موجهة لهم اتهامات بالإهمال وعدم الالتزام باشتراطات الأمن الصناعي.

كشفت المعاينة الأولية لحريق مصنع أكتوبر، عن الاشتباه في حدوث ماس كهربائى أدى لاشتعال النيران بالطابق الأول فى مصنع ورق وبلاستيك مقام على مساحة 1000 متر، وامتد الحريق للطابق الثانى ثم مخزن مجاور، وامتد الي مصنعين مجاورين، وتسبب في خسائر مادية جسيمة تقدر بملايين الجنيهات.

واصلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة جهودها للسيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع داخل مصنع للورق والكرتون بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة 6 أكتوبر، لمدة 5 ساعات على اشتعال النيران.

وانتقل فريق من نيابة الجيزة لموقع الحادث للوقوف علي ملابساته، كما انتدبت النيابة المعمل الجنائي لإعداد تقرير وافي عن سبب الحادث، وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان حول الحادث.

تفاصيل الواقعة

وأفادت التحريات الأولية أن الحريق بدأ من أحد المخازن داخل المصنع، قبل أن يمتد بسرعة كبيرة إلى باقي أجزائه، ويلتهم مساحة تقدر بأكثر من 2000 متر مربع، مخصصة لتخزين الأوراق، الكرتون، والشكائر البلاستيكية.

وكشف شهود العيان أن الحريق امتد من مصنع الورق بالمنطقة الصناعية الأولى بأكتوبر إلى مصنعين مجاورين، والتهمتهما النيران بالكامل، وأفادت التحريات أن تلك المصانع تعمل بدون تراخيص.

إصابات واختناقات

وتمكن عشرات العمال من الفرار من ألسنة النيران، إلا أن عددا منهم أصيب بحالات اختناق بسبب الدخان الكثيف، وتم نقل ثلاثة مصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر لتلقي العلاج اللازم.

خسائر فادحة

وكشفت التحريات أن الحريق ألحق خسائر مادية جسيمة تقدر بملايين الجنيهات، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن.

استنفار أمني وجهود مضاعفة

ودفع جهاز مدينة 6 أكتوبر بعدد من اللوادر وسيارات النقل لرفع المخلفات الناتجة عن الحريق وتسهيل حركة رجال الإنقاذ. كما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا واسع النطاق حول موقع الحريق، لمنع اقتراب المواطنين وتأمين المنطقة بالكامل.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق ضخم داخل مصنع كرتون وبلاستيك.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ.

تفاصيل حريق مصنع فى أكتوبر

ونظرًا لشدة النيران واتساع رقعة الحريق، عززت قوات الحماية المدنية من جهودها بالدفع بسيارتي خزان مياه استراتيجي و4 سيارات إطفاء إضافية، ليصل إجمالي السيارات المشاركة إلى 10 سيارات إطفاء.

وتمكنت القوات من محاصرة كرات اللهب ومنع امتدادها إلى باقي المصانع المجاورة، مع تنفيذ عملية إخلاء كاملة للعاملين بالمصنع حفاظًا على سلامتهم.

كما فرضت القوات كردونًا أمنيًا واسع النطاق حول موقع الحريق لمنع امتداد النيران إلى المصانع والمباني المجاورة، بينما تستمر جهود السيطرة الكاملة على الحريق حتى هذه اللحظة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. كما يواصل رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وأسباب اندلاع النيران.

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