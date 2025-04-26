خالد علي: إخلاء سبيل أحمد دومة بكفالة في إذاعة أخبار كاذبة

قال المحامي خالد علي إن نيابة أمن الدولة قررت إخلاء سبيل أحمد دومة بكفالة ١٠ آلاف جنيه، بعد الاستماع لأقواله اليوم فى تحقيقات القضية ٢٥٦٣ لسنة ٢٠٢٥ حصر أمن دولة بتهم إذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها.

تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.



جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

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