السبت 26 أبريل 2025
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حوادث

لمضي المدة.. وقف دعوى هاني شاكر ضد ناقد فني

هاني شاكر
هاني شاكر

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت،  بوقف سير الدعوى الجنائية المقامة من المطرب هاني شاكر ضد ناقد فني لمضي المدة، وذلك للإساءة إلى الفنان وتعمده الإزعاج، وسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

دعوى هاني شاكر ضد ناقد فني شهير

وجاء في البلاغ المقدم من المطرب هاني شاكر أنه يتهم “ط. ا”؛ لأنه بتاريخ 8 يناير 2022 كتب الأخير مقالًا بإحدى الصحف هاجمه فيه باعتباره نقيب المهن الموسيقية.

وأضاف البلاغ أن كاتب المقال قال فيه: إن الفنان هاني شاكر بعد قراراته الأخيرة بخصوص مطربي المهرجانات والتي طلب فيها تغيير مطربي المهرجانات لأسمائهم، حيث قرر المشكو في حقه أن المشهد الأخير للفن أصبح به عشوائية، مشيرًا إلى أن هاني شاكر أصبح يهين الفن المصري.

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المحكمة الإقتصادية هاني شاكر المطرب هاني شاكر

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