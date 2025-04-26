كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء سيدة احتجازها ووالدتها داخل سيارتها من قِبل منادٍ للسيارات ببورسعيد، مع اتهامها للأجهزة الأمنية بعدم الاستجابة لشكواها.

الأمن يكشف حقيقة احتجاز سيدة ووالدتها داخل سيارة ببورسعيد

تفاصيل واقعة احتجاز سيدة ووالدتها داخل سيارة ببورسعيد

بالفحص، تبين أنه أثناء توقف السيدة، المقيمة بدائرة قسم شرطة بورفؤاد، أمام أحد الأندية بدائرة قسم شرطة الشرق برفقة والدتها، أعاقت إحدى السيارات تحركهما، فتواصلت مع الأجهزة الأمنية التي تعاملت مع الشكوى على الفور وأزالت أسبابها.

مشادة كلامية وطلب غير قانوني

وأثناء الموقف، نشبت مشادة كلامية بين السيدة ومنادي سيارات غير مرخص، تطاول عليها بالسب والقذف، مطالبًا إياها بدفع مبلغ مالي مقابل انتظار سيارتها، ومنعها ووالدتها من مغادرة المكان.

ضبط المتهم واعترافه

تم ضبط المتهم، المقيم بدائرة قسم شرطة المناخ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، بينما أثبتت التحريات كذب ادعاء السيدة بعدم استجابة الشرطة لشكواها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

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