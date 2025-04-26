الإدارية العليا: المحكمة ملزمة بتنفيذ القانون الجديد إذا تم تغييره قبل الفصل في الجريمة

أسست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا بأنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أنه إذا وقعت الجريمة التأديبية في ظل قانون يحدد عقوبات معينة ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة، وقبل الفصل فيها فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب.

المحكمة ملزمة بتنفيذ القانون الجديد

وأضافت، فهي لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت استعمال اختصاصها بغض عن العقوبات التي كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة، تفريعًا على أن الموظف يشغل مركز نظاميًا ويخضع للقوانين الجديدة.

ومن ثَم فإن الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقًا للقوانين السارية وقت صدورها.

جاء ذلك في حكم قضائي صادر من مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا.

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