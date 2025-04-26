بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمتين الدستورية العليا المصرية والتركية

وقع المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا بروتوكول تعاون قضائي مع المستشار قدير أوزكايا رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية تركيا، بهدف دعم التعاون القضائي الدستوري وتبادل الخبرات بين المحكمتين.

زيارة رئيس المحكمة الدستورية العليا لدولة تركيا

جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له للمحكمة الدستورية بجمهورية تركيا ــ بناء على دعوة للاحتفال بالعيد الثالث والستين لإنشاء المحكمة الدستورية التركية

وتم توقيع البروتوكول في حضور الدول المشاركة في الاحتفال والبالغ عددها 40 دولة، وحضر توقيع البروتوكول نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارين رجب سليم، ومحمود غنيم، ود. محمد عماد النجار، ود. طارق شبل.

صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة

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