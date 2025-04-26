الأمن يكشف ملابسات استغاثة شخص بشأن تعرض زوجته للاعتداء داخل فيلا بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استغاثة أحد الأشخاص، مدعيًا تعرض زوجته للاعتداء عنوة داخل إحدى الفيلات بالجيزة أمام أطفالها، ورفض الأجهزة الأمنية تحرير محضر بالواقعة وإساءة معاملتهما.

"بسبب اتفاق مشبوه.. 4 اعتدوا عليها "..الأمن يكشف ملابسات استغاثة زوج بشأن تعرض زوجته للاعتداء داخل فيلا

زوج يتهم 4 شباب بالتعدي علي زوجته

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، بتاريخ 25 من الشهر الجاري، بلاغًا من عامل مقيم بدائرة قسم حدائق أكتوبر، أفاد خلاله بتعرض زوجته "عاملة نظافة" للاعتداء داخل شقة سكنية، عقب استدعائها لتنظيفها، وذلك أمام طفلتهما الصغيرة.

اعتراف الزوجة وكشف الحقيقة

بمناقشة الزوجة، أقرت بأنها اتفقت مع ثلاثة أشخاص على التواجد معهم بمحض إرادتها داخل شقة أحدهم مقابل مبلغ مالي، وبرفقتها طفلتها البالغة من العمر 4 سنوات.

وأضافت أن والدة مالك الشقة حضرت فجأة وقامت بطردهم، ما دفعهم للانتقال إلى عمارة سكنية غير مأهولة لاستكمال تواجدهم.

وأوضحت الزوجة أنها اختلقت واقعة التعدي عليها لاحقًا، بعدما علم زوجها بتفاصيل ما جرى عن طريق الطفلة، خشية افتضاح أمرها.

ضبط المتهمين واعترافهم

أكدت التحريات صحة اعترافات الزوجة، وتم ضبط المتورطين الأربعة، اثنان منهم لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وبمواجهتهم، أقروا بصحة الواقعة، مؤكدين أنها تمت برضاء الزوجة وبالاتفاق المسبق على مقابل مادي.

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