أخبار الرياضة اليوم: إصابة محمد عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي.. تصريحات صادمة لـ أحمد فتوح.. والكاف يستعد لتوقيع عقوبات على الأهلي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن نادي نيس الفرنسي رسميا عن تشخيص إصابة محمد عبد المنعم مدافع الفريق ومدافع منتخب مصر التي تعرض لها ضد باريس سان جيرمان بالأمس.

يواجه النادي الأهلي عقوبات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، بسبب أحداث مباراة صن داونز في إياب دور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منشورا مشتركا من جماهير النادي الأهلي تقدم من خلاله اعتذارا لـ مارسيل كولر المدير الفني للفريق عقب الأحداث الاخيرة التي تعرض لها عقب مباراة الأحمر وصن داونز.

كشف أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة الأنباء التي تتردد بشأن انتقاله للقلعة الحمراء.

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن محمد رمضان المدير الرياضي للقلعة الحمراء تقدم بالاعتذار إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي عن الاستمرار في منصبه عقب الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا علي يد فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

بكى أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، على الهواء، بسبب تخلى لاعب بالفريق الأبيض كان من أقرب الأصدقاء له، عنه خلال أزمة حادث الدهس.

تأهل فريق أهلي جدة، إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الفوز على بوريرام يونايتد التايلندي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على أرضية استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

تعادل فريق لوهافر مع نظيره موناكو بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي.

فاز فريق كريستال بالاس على نظيره أستون فيلا، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات الدور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

كشف أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، حقيقة مفاوضاته مع النادي الأهلي، وعلق على رحيل أحمد مصطفى زيزو عن القلعة البيضاء.

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