أخبار الرياضة اليوم: إصابة محمد عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي.. تصريحات صادمة لـ أحمد فتوح.. والكاف يستعد لتوقيع عقوبات على الأهلي
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
صدمة قوية، رسميا نيس الفرنسي يعلن إصابة محمد عبد المنعم
أعلن نادي نيس الفرنسي رسميا عن تشخيص إصابة محمد عبد المنعم مدافع الفريق ومدافع منتخب مصر التي تعرض لها ضد باريس سان جيرمان بالأمس.
الكاف يستعد لتوقيع عقوبات على الأهلي بسبب أحداث مباراة صن داونز
يواجه النادي الأهلي عقوبات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، بسبب أحداث مباراة صن داونز في إياب دور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
جماهير الأهلي تعتذر لـ مارسيل كولر بعد أحداث مباراة صن داونز
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منشورا مشتركا من جماهير النادي الأهلي تقدم من خلاله اعتذارا لـ مارسيل كولر المدير الفني للفريق عقب الأحداث الاخيرة التي تعرض لها عقب مباراة الأحمر وصن داونز.
أحمد فتوح: محمد شريف يقترب من الزمالك وهذا سبب تعثر انتقالي للأهلي
كشف أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة الأنباء التي تتردد بشأن انتقاله للقلعة الحمراء.
قرار مفاجئ من محمد رمضان بعد خروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا
قال مصدر داخل النادي الأهلي إن محمد رمضان المدير الرياضي للقلعة الحمراء تقدم بالاعتذار إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي عن الاستمرار في منصبه عقب الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا علي يد فريق صن داونز الجنوب إفريقي.
أحمد فتوح يبكى على الهواء: "انخدعت في أقرب صديق لي بفريق الزمالك خلال أزمتي"
بكى أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، على الهواء، بسبب تخلى لاعب بالفريق الأبيض كان من أقرب الأصدقاء له، عنه خلال أزمة حادث الدهس.
أهلي جدة يفوز على بوريرام ويضرب موعدا مع الهلال بنصف نهائي دوري أبطال آسيا
تأهل فريق أهلي جدة، إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الفوز على بوريرام يونايتد التايلندي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على أرضية استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
كوكا يسجل في تعادل لوهافر وموناكو 1-1 في الدوري الفرنسي (فيديو)
تعادل فريق لوهافر مع نظيره موناكو بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي.
كريستال بالاس يضرب أستون فيلا بثلاثية ويصعد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)
فاز فريق كريستال بالاس على نظيره أستون فيلا، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات الدور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
أحمد فتوح يكشف حقيقة انتقاله للأهلي ويعلق على رحيل زيزو عن الزمالك
كشف أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، حقيقة مفاوضاته مع النادي الأهلي، وعلق على رحيل أحمد مصطفى زيزو عن القلعة البيضاء.
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