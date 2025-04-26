صدمة قوية، رسميا نيس الفرنسي يعلن إصابة محمد عبد المنعم

أعلن نادي نيس الفرنسي رسميا عن تشخيص إصابة محمد عبد المنعم مدافع الفريق ومدافع منتخب مصر التي تعرض لها ضد باريس سان جيرمان بالأمس.

إصابة عبد المنعم بالرباط الصليبي

وقال الموقع الرسمي لنادي نيس: إصابة محمد عبد المنعم كانت الشواغل الكبيرة بعد فوز نيس على باريس سان جيرمان 3-1.

واضاف: في الدقيقة 63، سقط عبد المنعم في منطقة الجزاء، وأظهرت الفحوصات الطبية لاحقًا أنه يعاني من قطع في الرباط الصليبي. نيس يخصص الفوز له ويتعهد بدعمه خلال فترة التعافي.

وتعرض الدولي المصري محمد عبد المنعم، لاعب نيس، لإصابة قوية أمام باريس سان جيرمان التي أقيمت على ملعب «بارك دي برانس»، في إطار الجولة 31 من بطولة الدوري الفرنسي.

وخرج عبد المنعم من الملعب على “نقالة طبية” وسط بكاء شديد للاعب.

وفاز نيس في مباراته أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1.

تشكيل نيس أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: مارسين بولكا

الدفاع: علي عبدي– محمد عبد المنعم – يوسف ندايشيمي

الوسط: ميلفن بارد – هشام بوداوي – بابلو روساريو - جوناتان كلوس

الهجوم: مورجان سانسون – بدر الدين بوعناني – جايتان لابورد.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 78 نقطة، وضمن التتويج مسبقًا باللقب، فيما يحتل نيس المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

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