السبت 26 أبريل 2025
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رياضة

أحمد فتوح: محمد شريف يقترب من الزمالك وهذا سبب تعثر انتقالي للأهلي

محمد شريف، فيتو
محمد شريف، فيتو

كشف أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة  الأنباء التي تتردد بشأن انتقاله للقلعة الحمراء.

وأوضح فتوح خلال لقائه ببرنامج “كلام الناس” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "كان فيه كلام بين وكيلي أحمد يحيى والأهلي وزد وبيراميدز، بس مكملناش لكن أنا في النهاية قررت أبقى في الزمالك".

وتابع: "كنت هارحل عن الزمالك علشان أزمة وظروف النادي، ومظنش إني أسيب الزمالك، النادي شاريني ولو الأهلي عرض 100 مليون علي ممكن آخدهم من الزمالك وأبقى، النادي مش هيبخل عليا بأي فلوس".


وأكد:"والله ما كلمت زيزو بعدما رحل عن نادي الزمالك، ولما أسقطوا صورته من سور النادي لا زعلت ولا فرحت بس أنا زعلان على رحيله من النادي".

اقتراب محمد شريف من الزمالك

وتابع "فرقتنا محتاجة مهاجم واحتمال محمد شريف يجي الزمالك وهو لاعب كويس، واتمنى ألعب مع رمضان صبحي

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