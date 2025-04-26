أهلي جدة يفوز على بوريرام ويضرب موعدا مع الهلال بنصف نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل فريق أهلي جدة، إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الفوز على بوريرام يونايتد التايلندي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على أرضية استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

جاءت ثلاثية أهلي جدة عن طريق روبرتو فيرمينو وجالينو ورياض محرز في الدقائق 4، 6، 31.

وضرب الأهلي موعدا مع مواطنه الهلال، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعدما استطاع الأخير تخطي جوانجو الكوري بسباعية نظيفة.

تشكيل أهلي جدة

حراسة المرمى: إدوارد ميندي، علي مجرشي، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، إليوسكي، فيرمينو، فرانك كيسيه، زياد الجهني، رياض محرز، جالينو وإيفان توني.

وقدم الأهلي مشوار مميز للغاية في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث تصدر مجموعته، قبل أن يواجه فريق الريان القطري في دور الـ16 وينجح في عبوره بسهولة بمجموع مباراتين 5-1، حيث فاز في الذهاب بنتيجة 3-1، ويكرر الفوز في الإياب بنتيجة 2-0.

في المقابل، قدم فريق بوريرام أداءً متميزا ونجح في التأهل إلى الأدوار الإقصائية محتلًا المركز السادس قبل أن يجتاز فريق جوهرة في دور الـ 16 بهدفٍ قاتل.

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