الكاف يستعد لتوقيع عقوبات على الأهلي بسبب أحداث مباراة صن داونز

يواجه النادي الأهلي عقوبات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، بسبب أحداث مباراة صن داونز في إياب دور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يتم توقيع عقوبات على الأهلي بسبب سلوك المشجعين، حيث تشمل العقوبات المحتملة كل من:

- إلقاء زجاجات المياه على الحكام ومدرب الفريق مارسيل كولر، وإذا ثبت تورط جماهير الأهلي في إلقاء زجاجات المياه على الحكام، فقد يواجه النادي عقوبات مالية أو إيقاف جماهير عن حضور المباريات.

- استخدام الليزر: إذا استخدمت جماهير الأهلي الليزر لإزعاج اللاعبين والحكام.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) يعتمد في قراراته على تقارير الحكام ومراقبي المباريات، ويمكن أن تتفاوت العقوبات بناءً على شدة الأحداث.

ومن جهة أخرى قال مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق في حالة نفسية سيئة للغاية بعد الهجوم الجماهيري الذي تعرض له أمس، عقب الخروج الإفريقي أمام صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر: كولر يؤكد للمقربين منه أنه حتى الآن لا يستوعب خروجه من ملعب المباراة في حراسة رجال الأمن هربا من الرشق بزجاجات المياه الذي تعرض له من جماهير الفريق.

وأوضح أن كولر تلقي اتصالات من مسئولي الأهلي بالاعتذار عن أحداث ما بعد مباراة صن داونز أمس، والتي شهدت هجوما على المدرب السويسري بالزجاجات الفارغة من مدرجات الفريق.

ويعلن النادي الأهلي اليوم مصير مارسيل كولر وجهازه المعاون بعد الخروج الإفريقي أمس أمام صن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة هامة لإعلان مصير الجهاز الفني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجت الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبل

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء وتبث عبر قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري.

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