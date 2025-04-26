جماهير الأهلي تعتذر لـ مارسيل كولر بعد أحداث مباراة صن داونز

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منشورا مشتركا من جماهير النادي الأهلي تقدم من خلاله اعتذارا لـ مارسيل كولر المدير الفني للفريق عقب الأحداث الاخيرة التي تعرض لها عقب مباراة الأحمر وصن داونز.

وكان النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر ودع دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي على يد فريق صن داونز الجنوب إفريقي بعد التعادل بهدف لكل فريق في الإياب بالقاهرة، والتعادل سلبيا في بريتوريا.

وعقب مباراة الأهلي وصن داونز التي أقيمت أمس على ستاد القاهرة ألقى عدد من مشجعي الأحمر زجاجات مياه على السويسري أثناء خروجه من أرضية الملعب.

منشور من مشجعي الأهلي بشأن واقعة كولر

وجاء المنشور كالتالي: عزيزي المدرب كولر، في ظل الواقعة المؤسفة التي وقعت بعد المباراة الأخيرة ضد ماميلودي صن داونز، نود نحن المشجعين الحقيقيين المخلصين للأهلي أن نعرب عن خالص الاحترام والتقدير وخالص الاعتذار.

وواصل: ما حدث لا يمثل روح الأهلي أو القيم التي نحتفظ بها. بعض الأعمال غير المدروسة لن تحجب أبدًا الامتنان الكبير الذي نقدمه لكل ما فعلته لنادينا الحبيب بحكمة وشغف وعزيمة، وفي ظل قيادتكم شهدنا لحظات مجيدة، احتفلنا بالانتصارات التي خاضت بصعوبة، ورفعنا جوائز مرموقة. كتبت اسمك بحروف من ذهب في تاريخ الأهلي.

وزاد: نعتذر بشدة عن السلوك الذي واجهته. يرجى العلم أن أخطاء الحاضر لا يمكن أن تمحو عظمة الماضي أبدا. يبقى احترامنا وإعجابنا وحبنا لك لا يتزعزع. ستحتل للأبد مكانة خاصة في قلب كل مشجع للأهلي الحقيقي.

وتابع المنشور ترابطنا مبني على الاحترام المتبادل والامتنان والذكريات المشتركة التي لا يمكن للوقت أن يمحوها أبدا. شكرا لك، مدرب كولر، على تفانيك وعملك الشاق، والرحلة التي لا تنسى التي عشناها معا. سنقف بجانبك دائما وستظل جزءا من عائلة الأهلي للأبد.

واختتم " أتمنى لكم كل التوفيق في مساعيكم المستقبلية - سوف تحظون دائما بدعمنا وأحر تحياتنا، مع خالص الاحترام والتقدير، مشجعي الأهلي.

الخطيب يقرر إلغاء مران الأهلي اليوم

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على فريق الكرة بالأهلي إلغاء مران الفريق اليوم، حيث أكد مصدر تلقي لاعبي الأهلي والجهاز الفني إخطارا من محمد شوقي مدير الكرة بإلغاء مران الفريق اليوم.

وجاء ذلك بعد خروج الأهلي من دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمس أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وبدأ منذ قليل اجتماع محمود الخطيب مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي ونائبه.

وكان من المقرر أن ينطلق مران الأهلي في الرابعة عصر اليوم قبل قرار الإلغاء.

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