كوكا يسجل في تعادل لوهافر وموناكو 1-1 في الدوري الفرنسي (فيديو)

تعادل فريق لوهافر مع نظيره موناكو بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي.

سجل المحترف المصري أحمد حسن كوكا هدف لوهافر في الدقيقة 22، بينما تعادل موناكو عن طريق ميكا بيريث في الدقيقة 61.

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لوهافر يضرب موناكو بالهدف الاول !



المصري احمد حسن كوكا يتألق ويسجل برأسية خيالية🇪🇬



موناكو 0-1 لوهافر



pic.twitter.com/7mtOyx8hfE — حيدر 🇫🇷 (@hay23DS) April 26, 2025

تشكيل لوهافر ضد موناكو

تشكيل موناكو ضد لوهافر

القنوات الناقلة لمباراة لوهافر وموناكو

أذيعت مباراة لوهافر وموناكو في الدوري الفرنسي عبر مجموعة قنوات بين سبورتس المالك والناقل الحصري لكل مباريات الليج 1 في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي أجمع.

ويحتل موناكو المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة، في حين يحتل لوهافر المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.

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