كوكا يسجل في تعادل لوهافر وموناكو 1-1 في الدوري الفرنسي (فيديو)
تعادل فريق لوهافر مع نظيره موناكو بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي.
سجل المحترف المصري أحمد حسن كوكا هدف لوهافر في الدقيقة 22، بينما تعادل موناكو عن طريق ميكا بيريث في الدقيقة 61.
تشكيل لوهافر ضد موناكو
تشكيل موناكو ضد لوهافر
القنوات الناقلة لمباراة لوهافر وموناكو
أذيعت مباراة لوهافر وموناكو في الدوري الفرنسي عبر مجموعة قنوات بين سبورتس المالك والناقل الحصري لكل مباريات الليج 1 في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي أجمع.
ويحتل موناكو المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة، في حين يحتل لوهافر المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.
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