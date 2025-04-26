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رياضة

كريستال بالاس يضرب أستون فيلا بثلاثية ويصعد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

كريستال بالاس وأستون
كريستال بالاس وأستون فيلا، فيتو

فاز فريق كريستال بالاس على نظيره أستون فيلا، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات الدور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

بهذه النتيجة يتأهل كريستال بالاس للمباراة النهائية، فيما ودع أستون فيلا البطولة. 

جاء هدف كريستال بالاس الأول عن طريق إيبيريشي إيزي في الدقيقة 31، فيما سجل إسماعيلا سار الهدفين الثاني والثالث. 

تشكيل أستون فيلا ضد كريستال بالاس 

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تشكيل كريستال بالاس ضد أستون فيلا 

وصعد كريستال بالاس إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما حقق فوزًا عريضًا على فولهام بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

في حين قاد ماركوس راشفورد فريقه أستون فيلا الى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بتسجيله ثنائية في الفوز الذي تحقق على بريستون أحد أندية دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

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