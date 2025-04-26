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رياضة

أحمد فتوح يبكى على الهواء: "انخدعت في أقرب صديق لي بفريق الزمالك خلال أزمتي"

أحمد فتوح لاعب الزمالك،
أحمد فتوح لاعب الزمالك، فيتو

بكى أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، على الهواء، بسبب تخلى لاعب بالفريق الأبيض كان من أقرب الأصدقاء له، عنه خلال أزمة حادث الدهس.

بكاء أحمد فتوح بسبب لاعب بنادي الزمالك

وقال أحمد فتوح، خلال لقائه ببرنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز بقناة “إم بي سي مصر”:"صديق مقرب ليا تخلى عني في وقت محنتي وخلاص العلاقة  بينا انتهت، واستحالة أن تعود الأمور لمجاريها، ساعدته كثيرا ووقفت في ظهره كثيرا في النادي ونسى كل ده 

وتابع نتمرن مع بعض في النادي لكن لا  علاقة لي به  وحاول أن يوسط ناس للصلح بس خلاص الموضوع انتهى".

شخص مقرب لـ أحمد فتوح دعمه خلال الأزمة

ولفت إلى أن الحاج سمير شخص مقرب لي وهو أكتر حد وقف جنبي، في أزمتي، وانا باخد رأيه في الحياة الشخصية بعيدا عن الكرة".

 

لاعبين دعموا أحمد فتوح خلال الأزمة

وأكد:"شيكابالا وزيزو والزناري وقفوا جنبي، وفيه لاعبين في  الزمالك موقفوش جنبي ومكنتش متخيل انهم مش هيقفوا جنبي".


وأشار:"انا مبتغيرش وشخص عنيد برج الحمل، وغضوب وعصبي جدا، ومش هتغير حتى لو كررت نفس الغلط أنا كده.

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