السبت 26 أبريل 2025
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رياضة

أحمد فتوح يكشف حقيقة انتقاله للأهلي ويعلق على رحيل زيزو عن الزمالك

أحمد فتوح وزيزو،
أحمد فتوح وزيزو، فيتو

كشف أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، حقيقة مفاوضاته مع النادي الأهلي، وعلق على رحيل أحمد مصطفى زيزو عن القلعة البيضاء.

 

موقف أحمد فتوح من الزواج

وقال فتوح خلال لقائه ببرنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز بقناة “إم بي سي مصر": "طارق السيد منصحنيش بأي حاجة في حياتي الشخصية إلا حاجة واحدة لازم تتجوز، ودايما يقولي اتجوز وأرد عليه أقوله لأ مش وقته، مش بفكر في الزواج الفترة دي، وأنا مش متعقد من الزواج، بحس إن الزواج نكد من التجارب اللي حواليا، كنت زمان بسهر بس بعد المشكلة اللي حصلت ليا لأ خالص".

 

حقيقة سهر أحمد فتوح 

وتابع: "مش بتأخر عن التمرين، وبطلت سهر خلاص، وأنا كل قعدتي في السلام مع أصحابي، والأمور حاليا دلوقتي مستقرة معايا".

 

أحمد فتوح يعلق على رحيل زيزو

وعن رحيل زيزو عن الزمالك، علق: "أنا بحبه وهو أدرى بمستقبله وبحياته الشخصية، ولما يروح الأهلي تمام ولا عمري سألته عن أي حاجة، كنا مقربين من سنتين وبنخرج مع بعض السنة دي مبنخرجش كتير مع بعض، زيزو علطول بيكلمني وكان جدع معايا وقت أزمتي، هو لاعب جامد وزعلان إنه ماشي من النادي، بس رحيله لم يؤثر على علاقته بيا ومزعلتش منه، الجماهير من كتر حبهم ليه بيقولوا عليه خاين، بس أنا مقولش عليه خاين أبدا، وأنا والله عمري ما كنت هارحل عن النادي وانتقل للأهلي، اللي يقول شائعات براحته".

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