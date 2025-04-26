هيئة البث الإسرائيلية: المنطقة الآمنة الجديدة تقع بين محور موراج والحدود المصرية

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها اليوم السبت، أن المنطقة الآمنة الجديدة تقع بين محور موراج والحدود المصرية، وذلك وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها، أن قوات الاحتلال استكملت إقامة محور موراج والسيطرة الكاملة على منطقة المحور وتطويق لواء رفح بشكل كامل.

جيش الاحتلال يحاصر رفح من كافة الجهات

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منطقة رفح أصبحت الآن محاصرة من جميع الجهات بقوات الاحتلال الإسرائيلية، وستعمل قوات الاحتلال على ضم رفح إلى المنطقة العازلة كمنطقة تحت سيطرة الاحتلال.

وفي المقابل قالت حركة حماس، في بيان صادر عنها: "إن تفجير الاحتلال منازل في رفح وتدميره بنى تحتية تصعيد خطير في حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا".

حماس تحذر من خطورة محور موراج

وأضافت حركة حماس في بيانها:" أن ما يجري في رفح محاولة بائسة لتسجيل إنجاز عسكري عبر ارتكاب جرائم حرب والانتهاك الفاضح للقانون الدولي".

وتابعت:" إعلان نتنياهو إنشاء ما سماه محور موراج ليس استهدافا لرفح، بل لعزل القطاع بالكامل عن عمقه العربي"، مشيرة إلى أن ما يجري برفح سياسة إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري ما كانت لتتم لولا الصمت الإقليمي والدولي.

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