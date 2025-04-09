أول تعليق من حماس على مجزرة الشجاعية

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة دموية، بقصفه مربعًا سكنيًا مكتظًا بالمدنيين والنازحين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 29 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 50 آخرين، مع استمرار البحث عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض.

وصمة عار في جبين المجتمع الدولي

وقالت الحركة في بيان لها: إن هذه المجازر المتواصلة بحق شعبنا الأعزل، وبغطاء كامل من الإدارة الأمريكية الشريكة في العدوان، تمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، الذي يقف عاجزًا وصامتًا أمام أبشع فصول القتل الجماعي والإبادة المنظمة.

وأضافت: هذه الجرائم الوحشية التي ترتَكَب أمام سمع وبصر العالم ضد مدنيين أبرياء عزل، بهدف الإبادة والانتقام السادّي، لن تمضي بلا حساب، ولن تسقط بالتقادُم، وسيحاسب التاريخ كل من صمت عنها وتواطأ مع مجرمي الحرب الصهاينة على ارتكابها.

قادة الدول العربية والإسلامية تحمّل مسؤولياتهم التاريخية والإنسانية

وتابعت: كما لا يعقل أن يترك شعبنا الفلسطيني وحده في هذه المواجهة المصيرية، دون سندٍ حقيقي يرتقي إلى حجم التحدّي وحجم الجريمة.

وأردفت: على قادة الدول العربية والإسلامية تحمل مسؤولياتهم التاريخية والإنسانية، والتحرك العاجل لاستخدام أدوات الضغط على الاحتلال وعلى داعميه في واشنطن، من أجل وقف العدوان فورًا، ورفع الحصار، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم.

حماس تطالب أحرار العالم مواصلة حراكهم المبارك تضامنًا وإسنادًا لغزة

وقالت: نطالب الدول التي ما زالت تقيم علاقات مع الاحتلال الصهيوني المجرم، بقطع تلك العلاقات وإغلاقها لسفارات الكيان النازي، نصرة لدماء الأبرياء ولشعبنا الفلسطيني الذي يتعرّض لحرب إبادة صهيونية متوحّشة.

وختمت حماس بيانها بالقول: نهيب بجماهير أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، لمواصلة حراكهم المبارك تضامنًا وإسنادًا لغزة، وتصعيده وتكثيفه، والانتفاض في وجه الظلم والإبادة، والضغط بكل الوسائل حتى وقف الإبادة الوحشية في قطاع غزة.

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