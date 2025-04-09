الأربعاء 09 أبريل 2025
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خارج الحدود

خطة إسرائيلية جديدة في رفح، هآرتس تعلن التفاصيل

رفح، فيتو
رفح، فيتو

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن جيش الإحتلال الإسرائيلي يستعد لجعل مدينة رفح والأحياء المحيطة بها، التي تشكل خمس مساحة قطاع غزة، جزءا من المنطقة العازلة.

الواقعة بين محور فيلادلفيا في الجنوب وممر موراغ في الشمال

وكانت المنطقة، الواقعة بين محور فيلادلفيا في الجنوب وممر موراغ في الشمال، موطنا لنحو 200 ألف فلسطيني قبل الحرب، لكن في الأسابيع الأخيرة أصبح المكان مهجورا تقريبا بعد أن أحدث الجيش الإسرائيلي الفوضى فيه.

ومؤخرا، وبعد انتهاء وقف إطلاق النار، دعا الجيش السكان المدنيين الذين ما زالوا يعيشون هناك إلى الإخلاء والانتقال إلى المنطقة الإنسانية بالقرب من الساحل، في منطقتي خان يونس والمواصي.

لن يسمح للسكان بالعودة إلى رفح

وتقع المنطقة التي تبلغ مساحتها 75 كيلومترًا مربعًا بين طريقي فيلادلفيا وموراغ، وتشمل مدينة رفح والأحياء المحيطة بها.

ولن يسمح للسكان بالعودة إليها، حيث يجري النظر في هدم كافة المباني فيها.

سكان غزة والرهائن يواجهون المخاطر 

وفي الوقت نفسه، تثير شهادات المقاتلين الذين عملوا في أجزاء أخرى من محيط القطاع تساؤلات بشأن المخاطر، التي تتربص بالجنود والسكان المدنيين في قطاع غزة وحتى الرهائن.

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جيش الاحتلال رفح قطاع غزة محور فيلادلفيا سكان غزة

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