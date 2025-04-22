محافظ بني سويف يكرم طالبة فازت بميداليات ذهبية وبرونزية دولية في سلاح الشيش

أعلنت محافظة بني سويف عن فوز الطالبة "شادية أحمد جمال"، لاعبة منتخب مصر لسلاح الشيش، بعدة ميداليات ذهبية وبرونزية في بطولتي أفريقيا والعرب، وتم تكريمها من قِبل المحافظ تقديرًا لإنجازاتها الرياضية.

محافظ بني سويف يكرم بطلة سلاح الشيش

وكرّم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، البطلة الشابة "شادية أحمد جمال"، لاعبة منتخب مصر لسلاح الشيش للناشئين والشباب، بعد تحقيقها ميداليتين ذهبيتين (فردي / فرق) في مرحلتي 15 و17 سنة ضمن البطولة الأفريقية التي أُقيمت بدولة أنجولا في الفترة من 28 فبراير إلى 7 مارس 2025، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية تحت 13 سنة، وأخرى برونزية تحت 15 سنة في البطولة العربية التي أُقيمت في البحرين خلال الفترة من 16 إلى 20 يناير 2025.

محافظ بني سويف يستقبل بطلة سلاح الشيش، فيتو

ومنح المحافظ البطلة شهادة تقدير تعبيرًا عن فخره بما حققته من إنجاز مشرّف، مؤكدًا أن محافظة بني سويف تزخر بالمواهب الواعدة، وتعمل الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم وتمكين الموهوبين في شتى المجالات، وهو ما تترجمه جهود المحافظة في تقديم الدعم للأبطال الرياضيين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

التعليم: هدفنا بناء شخصية الطالب وتعزيز مهاراته

من جانبها، أكدت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بـبني سويف، أن تكريم البطلة "شادية" يعكس اهتمام الدولة بالمواهب الشابة، ويجسد التعاون المثمر بين قطاعات التعليم والشباب والرياضة ونادي المعلمين.

وأضافت: "المحافظ هو الداعم الأول لكل المبادرات التي تهدف إلى بناء شخصية الطالب وتعزيز مهاراته".

محافظ بني سويف يكرم بطلة سلاح الشيش، فيتو

وعبّر هشام الجبالي، مدير عام الشباب والرياضة بـبني سويف، عن اعتزازه بما حققته اللاعبة، معتبرًا أن هذا الإنجاز نتيجة لتكامل الأدوار بين المؤسسات المختلفة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد دعمًا أوسع للبطولات الفردية واستكشاف مواهب جديدة بالمراكز والقرى.

وقال الدكتور هاني رجائي، رئيس مجلس إدارة نادي المعلمين ببني سويف: إن البطلة "شادية أحمد" تمثل ثمرة دعم النادي للألعاب الفردية مثل: الكاراتيه، والجمباز، والملاكمة، والدراجات، وسلاح الشيش، مؤكدًا أن ما تحقق جاء بفضل الدعم المتواصل من المحافظ، مضيفًا أن النادي لديه خطة طموحة لرعاية المزيد من المواهب في مجالات متعددة.

وأشار إلى أن نادي المعلمين لا يقتصر على النشاط الرياضي فقط، بل يقدّم أنشطة ثقافية وفنية وتكنولوجية من خلال ورش عمل ودورات تدريبية وفعاليات تستهدف الطلاب والمعلمين وأسرهم، بما يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تنمية شخصية الطالب من كافة الجوانب.

محافظ بني سويف يكرم وكيلة التعليم، فيتو

محافظ بني سويف يكرم رئيس نادي المعلمين، فيتو

بطلة سلاح الشيش: فخورة بتمثيل مصر وبني سويف قاريًا وعربيًا

وفي كلمتها، أعربت البطلة "شادية أحمد" عن فخرها بهذا التكريم، قائلة: "التكريم ده وسام على صدري وبيديني دافع أكمل المشوار وأحقق أكتر.. فخورة إني مثّلت مصر وبني سويف في بطولات قارية وعربية"، وقد أهدت إنجازها إلى أسرتها ومدربيها وكل من دعمها، وعلى رأسهم نادي المعلمين ومحافظ بني سويف.

الجدير بالذكر أن "شادية" طالبة بالصف الثاني الإعدادي بإحدى المدارس الخاصة بمدينة بني سويف، وشاركت في البطولة الأفريقية بأنجولا ضمن بعثة منتخب مصر، التي توّجت بالمركز الأول وكأس البطولة بعد حصد 39 ميدالية (21 ذهبية، 9 فضية، 9 برونزية).

محافظ بني سويف يكرم بطلة سلاح الشيش، فيتو

كما شمل اللقاء تكريم عدد من الشخصيات الداعمة للبطلة، منهم: هشام الجبالي، مدير عام الشباب والرياضة، والدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور هاني رجائي، رئيس نادي المعلمين، والدكتور أيمن غنيم، المدير الإداري لمنتخبات مصر للسلاح ورئيس بعثة أنجولا، والدكتورة غادة عاطف، أخصائي العلاج الطبيعي للمنتخب.

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