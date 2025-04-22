الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف يفتتح موسم حصاد القمح ويوجه بتيسير إجراءات التوريد

محافظ بني سويف يفتتح
محافظ بني سويف يفتتح موسم حصاد القمح، فيتو

 افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، موسم حصاد القمح للموسم الشتوي 2024/2025، من داخل أحد الحقول الإرشادية بمركز إهناسيا الخضراء، حيث أكد خلال جولته حرص المحافظة على تيسير جميع الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون والصوامع، تنفيذًا لخطة المحافظة في هذا الشأن.

وشّدد محافظ بني سويف، على أهمية التنسيق المستمر مع غرف العمليات الرئيسية والفرعية بقطاعات الزراعة والتموين والوحدات المحلية، لضمان سرعة الاستجابة وحل أية معوقات قد تطرأ، موجهًا بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات صرف مستحقات الموردين، وتقديم تقرير يومي يوضح كميات التوريد وآليات التعامل مع أي طارئ. 

 

محافظ بني سويف يفتتح موسم حصاد القمح

 ورافق محافظ بني سويف، خلال الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم المهندس أيمن حمودة، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صلاح، رئيس قسم القمح بمركز بحوث سدس والمشرف العلمي على محافظة بني سويف، إلى جانب الأستاذ علي يوسف، رئيس مركز بني سويف، والدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة، وعدد من مسؤولي الزراعة والتموين.

وخلال جولته الميدانية، حرص محافظ بني سويف، على تهنئة المزارعين بموسم حصاد الخير، متمنيًا لهم موسمًا مثمرًا ومليئًا بالبركة، مشيدًا بجهود الدولة ومؤسساتها في دعم المزارعين وتقديم التسهيلات اللازمة منذ بداية الحصاد وحتى تسليم مستحقاتهم المالية.

 

محافظ بني سويف يوجه بتيسير إجراءات توريد القمح

 وأشار المحافظ إلى أن محافظة بني سويف باتت من المحافظات الرائدة في تطبيق أساليب الزراعة الحديثة، لا سيما مع وجود مركز بحوث سدس الذي يسهم في تطوير واستنباط سلالات تقاوي عالية الإنتاجية ومقاومة للآفات والتغيرات المناخية، ما يدعم جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ويعزز من وعي المزارعين تجاه أهمية التوريد.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس أيمن حمودة، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى المحافظة هذا الموسم بلغت 108,485 فدان، تضم الأراضي القديمة والجديدة، مشيرًا إلى تنظيم سلسلة من الندوات الإرشادية بالتعاون مع قطاع الري لتوعية المزارعين بأفضل أساليب الزراعة والري، ما يسهم في رفع متوسط إنتاجية الفدان.

 

مراكز التخزين المختلفة

 ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، أنه تم تجهيز 22 موقعًا لتخزين الأقماح بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 250 ألف طن، تشمل 4 صوامع معدنية حديثة بطاقة 155 ألف طن، إلى جانب 100 ألف طن في الشون، مشيرًا إلى أن هناك خطة دقيقة لتوزيع كميات القمح المتوقع توريدها على مراكز التخزين المختلفة، مع مراعاة البعدين المكاني والزماني، وتحت إشراف اللجنة العليا لتوريد القمح التي تتابع أعمالها بشكل يومي بإشراف مباشر من السيد المحافظ.

وأوضح الدكتور أشرف صلاح، المشرف العلمي على محافظة بني سويف، من مركز بحوث سدس، أن الحقل الذي شهد بدء موسم الحصاد يعد جزءًا من مجموعة الحقول الإرشادية التي تبلغ مساحتها 450 فدانًا من الأراضي القديمة والجديدة، والتي يتم زراعتها باستخدام تقنيات حديثة مثل التسوية بالليزر ونظام الزراعة على المصاطب، ما يوفر من 20 إلى 25% من استهلاك المياه والتقاوي مقارنة بالطرق التقليدية.

كما أشار إلى أن الإنتاجية المتوقعة هذا الموسم تُقدر بـ 22 أردبًا للفدان، بزيادة عن متوسط إنتاجية العام الماضي البالغ 19.5 أردب، وذلك وفقًا لتقديرات لجنة عينات مركز بحوث سدس، الذي يُعد من أهم المراكز البحثية في إنتاج وتطوير سلالات الأقماح مثل سدس 1 و12 و14 و15.

جنايات بني سويف تُخفف عقوبة متهم بإشعال حريق عمدًا إلى الحبس 6 أشهر

مأساة بنات العم، آخر تطورات البحث على جثمان "ريهام" ضحية السيلفي الرابعة بحفل زفاف ببني سويف (صور)

السيطرة على حريق بشجرة ضخمة على طريق العواونة ببني سويف

سكرتير عام مساعد بني سويف يراجع إجراءات الأمان بالمعديات النيلية

تحرير 300 محضر في حملات رقابية على المخابز والأسواق ببني سويف

محافظ بني سويف يوجه رؤساء المراكز بتكثيف الحملات تزامنًا مع شم النسيم

وكيل صحة بني سويف تفاجئ مستشفى ببا لمراجعة توافر المستلزمات والأدوية

قوات الإنقاذ النهري تواصل جهودها لانتشال جثماني ضحيتي السيلفي من نهر النيل في بني سويف

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا عمليا لتمريض مستشفى الفشن المركزي

لمواجهة حوادث الغرق، محافظة بني سويف تناشد المواطنين تجنب الأماكن الخطرة بالنيل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

جنايات بني سويف تُخفف عقوبة متهم بإشعال حريق عمدًا إلى الحبس 6 أشهر

مأساة بنات العم، آخر تطورات البحث على جثمان "ريهام" ضحية السيلفي الرابعة بحفل زفاف ببني سويف (صور)

السيطرة على حريق بشجرة ضخمة على طريق العواونة ببني سويف

سكرتير عام مساعد بني سويف يراجع إجراءات الأمان بالمعديات النيلية

تحرير 300 محضر في حملات رقابية على المخابز والأسواق ببني سويف

محافظ بني سويف يوجه رؤساء المراكز بتكثيف الحملات تزامنًا مع شم النسيم

وكيل صحة بني سويف تفاجئ مستشفى ببا لمراجعة توافر المستلزمات والأدوية

قوات الإنقاذ النهري تواصل جهودها لانتشال جثماني ضحيتي السيلفي من نهر النيل في بني سويف
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: القبض على شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال، حدث مرتقب بسد النهضة، الذهب يحطم الأرقام القياسية

واحد رسمي والتاني عرفي، اعترافات صادمة لامرأة جمعت بين زوجين فى الحوامدية: زوجى سافر وكنت محتاجة راجل يساندني

70 جنيها انخفاضًا للجرام، تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

بعد ضبط مذيعة المخدرات صاحبة الشهادة الابتدائية، تحرك برلماني بشأن تسلل غير المختصين للإعلام

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

أبرزها مواجهة ليفربول وتوتنهام، مواعيد مباريات الجولة 34 بالدوري الإنجليزي

دولة عربية تعلن دعمها لمرشح الشرق الأوسط لخلافة البابا فرنسيس

براتب 88 ألف جنيه، الحكومة توفر فرص عمل لهذا التخصص في قبرص

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 26 ألف جنيه

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-04-2025 في الأسواق

الوضع هيتغير 180 درجة، أقوى تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم ضيق التنفس في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات والمشاكل

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، النهي عن التشبه بالضالين والكافرين

المزيد
الجريدة الرسمية