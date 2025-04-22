محافظ بني سويف يفتتح موسم حصاد القمح ويوجه بتيسير إجراءات التوريد

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، موسم حصاد القمح للموسم الشتوي 2024/2025، من داخل أحد الحقول الإرشادية بمركز إهناسيا الخضراء، حيث أكد خلال جولته حرص المحافظة على تيسير جميع الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون والصوامع، تنفيذًا لخطة المحافظة في هذا الشأن.

وشّدد محافظ بني سويف، على أهمية التنسيق المستمر مع غرف العمليات الرئيسية والفرعية بقطاعات الزراعة والتموين والوحدات المحلية، لضمان سرعة الاستجابة وحل أية معوقات قد تطرأ، موجهًا بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات صرف مستحقات الموردين، وتقديم تقرير يومي يوضح كميات التوريد وآليات التعامل مع أي طارئ.

محافظ بني سويف يفتتح موسم حصاد القمح

ورافق محافظ بني سويف، خلال الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم المهندس أيمن حمودة، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صلاح، رئيس قسم القمح بمركز بحوث سدس والمشرف العلمي على محافظة بني سويف، إلى جانب الأستاذ علي يوسف، رئيس مركز بني سويف، والدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة، وعدد من مسؤولي الزراعة والتموين.

وخلال جولته الميدانية، حرص محافظ بني سويف، على تهنئة المزارعين بموسم حصاد الخير، متمنيًا لهم موسمًا مثمرًا ومليئًا بالبركة، مشيدًا بجهود الدولة ومؤسساتها في دعم المزارعين وتقديم التسهيلات اللازمة منذ بداية الحصاد وحتى تسليم مستحقاتهم المالية.

محافظ بني سويف يوجه بتيسير إجراءات توريد القمح

وأشار المحافظ إلى أن محافظة بني سويف باتت من المحافظات الرائدة في تطبيق أساليب الزراعة الحديثة، لا سيما مع وجود مركز بحوث سدس الذي يسهم في تطوير واستنباط سلالات تقاوي عالية الإنتاجية ومقاومة للآفات والتغيرات المناخية، ما يدعم جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ويعزز من وعي المزارعين تجاه أهمية التوريد.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس أيمن حمودة، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى المحافظة هذا الموسم بلغت 108,485 فدان، تضم الأراضي القديمة والجديدة، مشيرًا إلى تنظيم سلسلة من الندوات الإرشادية بالتعاون مع قطاع الري لتوعية المزارعين بأفضل أساليب الزراعة والري، ما يسهم في رفع متوسط إنتاجية الفدان.

مراكز التخزين المختلفة

ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، أنه تم تجهيز 22 موقعًا لتخزين الأقماح بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 250 ألف طن، تشمل 4 صوامع معدنية حديثة بطاقة 155 ألف طن، إلى جانب 100 ألف طن في الشون، مشيرًا إلى أن هناك خطة دقيقة لتوزيع كميات القمح المتوقع توريدها على مراكز التخزين المختلفة، مع مراعاة البعدين المكاني والزماني، وتحت إشراف اللجنة العليا لتوريد القمح التي تتابع أعمالها بشكل يومي بإشراف مباشر من السيد المحافظ.

وأوضح الدكتور أشرف صلاح، المشرف العلمي على محافظة بني سويف، من مركز بحوث سدس، أن الحقل الذي شهد بدء موسم الحصاد يعد جزءًا من مجموعة الحقول الإرشادية التي تبلغ مساحتها 450 فدانًا من الأراضي القديمة والجديدة، والتي يتم زراعتها باستخدام تقنيات حديثة مثل التسوية بالليزر ونظام الزراعة على المصاطب، ما يوفر من 20 إلى 25% من استهلاك المياه والتقاوي مقارنة بالطرق التقليدية.

كما أشار إلى أن الإنتاجية المتوقعة هذا الموسم تُقدر بـ 22 أردبًا للفدان، بزيادة عن متوسط إنتاجية العام الماضي البالغ 19.5 أردب، وذلك وفقًا لتقديرات لجنة عينات مركز بحوث سدس، الذي يُعد من أهم المراكز البحثية في إنتاج وتطوير سلالات الأقماح مثل سدس 1 و12 و14 و15.

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