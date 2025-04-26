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رياضة

اليوم، 5 مواجهات في ختام الجولة الـ32 من دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، تستكمل اليوم السبت مباريات الجولة الـ 32، والتي تقام ضمن مسابقة دوري القسم الثاني أ والمعروفة بـ دوري المحترفين بإقامة 5 لقاءات.

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

أسوان ضد بروكسي 3:30 عصرا

لافيينا ضد بترول أسيوط 4:30 عصرا 

المنصورة ضد ديروط  4:30 عصرا

ابوقير للأسمدة ضد وي  4:30 عصرا

طنطا ضد بلدية المحلة  4:30 عصرا 

 

نتائج مباريات امس في دوري المحترفين

السكة الحديد 2-1 سبورتنج

راية 3-2 منتخب السويس 

الترسانة 0-2 القناة 

كهرباء الاسماعيلية 1-0 الداخلية 

وادي دجلة 0-1 المقاولون

 

شروط ونظام دوري المحترفين 

 وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.


ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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أسوان دوري المحترفين دوري القسم الثاني المنصورة بلدية المحلة طنطا

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